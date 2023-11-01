Пациент с сердцем свиньи дал ученым новые знания о ксенотрансплантации

Ученые давно хотят получить геном свиньи, выращенное сердце в организме которой не даст отторжения, что важно для развития экспериментальной медицины, — рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ, работающий с культивированием кардиомиоцитов (клеток сердца) Сергей Бакуменко.

Ранее СМИ сообщили, что умер второй пациент с неизлечимой болезнью сердца, которому была проведена вторая в мире пересадка сердца от генно-модифицированной свиньи. Американец Лоуренс Фаусетт получил свиное сердце 20 сентября и прожил почти шесть недель после операции.

«Большинство врачей работают в тех рамках, которые экспериментально определены. А есть врачи, которые проводят эксперименты, чтобы определить эти рамки. Вот и врачи, которые занимались этим пациентом, сделали шаг вперед, поскольку получили новые данные, которых в этом мире еще никто не получал, что очень важно для развития медицины,» — объяснил Бакуменко.

По словам ученого, работа по созданию генно-модифицированных животных идет полным ходом, выведены генетически чистые линии крыс, разные виды клеток. Выведение гуманизированных свиней – направление, у которого также большое будущее.

«На мой взгляд, стратегическая цель этого исследования — получение оптимального генома свиньи, сердце которой подойдет для человека. И такие сердца можно будет использовать потом десятилетиями. Если научиться создавать «стада» таких свиней, то это точно должно повысить доступность операций и, как следствие, продолжительность жизни человека с пересаженным органом», — отметил Бакуменко.

Американские СМИ сообщают, что Лоуренс Фаусетт был признан не имеющим права на традиционную пересадку сердца из-за его серьезных заболеваний, включая заболевание периферических сосудов. 15 сентября Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США выдало экстренное разрешение на операцию в надежде продлить его жизнь. После операции пересаженное сердце работало очень хорошо, без каких-либо признаков отторжения в течение первого месяца выздоровления. Мистер Фаусетт проходил физиотерапию и работал над восстановлением способности ходить. Но 31 октября он умер.

Ранее трансплантолог Готье не увидел причин для пересадки сердца свиньи двум скончавшимся пациентам.