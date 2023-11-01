Трансплантолог Готье не увидел причин для пересадки сердца свиньи двум скончавшимся пациентам

Два пациента, которые умерли после пересадки генно-модифицированного сердца свиньи, могли претендовать на обычную пересадку, и почему им ее не провели – непонятно, рассказал «Газете.Ru» главный трансплантолог Минздрава, директор Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, академик и профессор Сергей Готье.

Ранее стало известно, что в США скончался второй пациент с пересаженным сердцем свиньи из-за отторжения органа.

«Меня волнует этическая сторона вопроса: почему именно эти два человека были обречены на участие в таких экспериментах, кто это решает. Врачи заявили, что они не могли претендовать на донорский орган, так как у них были низкие шансы выжить после операции. Это все филькина грамота», – рассказал трансплантолог.

По его словам, обычно противопоказанием к трансплантации принято считать невозможность проведения иммунноподавляющего лечения. Такая ситуация часто наблюдается при раке – таким пациентам нельзя снижать и без того ослабленный иммунитет. Это приведет к ухудшению их состояния.

«Мы не знаем, что было со вторым пациентом. Однако, если речь идет о поддержании жизни в связи с сердечной недостаточностью, то медицина США располагает огромными ресурсами по механической поддержки сердечной деятельности. Это рутина, а не фантастика. Тогда возникает вопрос: почему пациент умирает от отторжения свиного трансплантата, а не продолжает жить, например, с имплантируемым механическим левым желудочком», – объяснил Готье.

Такого понятия, как смерть от отторжения, в развитых странах вообще не должно быть, уверен профессор. В таких странах, как США, с развитой системой здравоохранения можно сделать ретрансплантацию сердца либо воспользоваться механической поддержкой кровообращения.

«Я не могу сказать, что эту область нужно забросить. Просто нужно сделать паузу, сделать еще несколько исследований, понять, почему умерли эти два пациента, проанализировать, почему вот эта генная-модификация не дает ожидаемых результатов. И потом нельзя так разбрасываться человеческими жизнями в погоне за сенсациями. Можно было по крайней попробовать найти и другие способы сохранить им жизнь», – заключил академик.

Ранее ученые нашли способ улучшить приживаемость органов после трансплантации.