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Микробиологи предупредили о биологической опасности загрязнения рек пластиком

Microbiome: пластиковый мусор превращает реки в источники устойчивых патогенов

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David Danelski/UCR

Британские ученые из Уорикского университета изучили связь между загрязнением речных акваторий пластиковым мусором и распространением устойчивых к противомикробным препаратам бактерий. Исследование опубликовано в научном журнале Microbiome.

Микробиологи охарактеризовали микробные сообщества, обнаруженные на поверхности полиэтиленовых пленок в реке Соу в Стаффордшире. В ходе экспериментов они нагревали образцы отходов, чтобы имитировать естественное разложение полимерных материалов.

Авторы обнаружили, что образцы пластика, а также дерева и воды содержали потенциально патогенные микробы, причем типы потенциальных патогенов, извлеченные из образцов пластика и дерева, отличались от таковых в пробах речной воды.

В дереве и пластмассе нашли бактерии Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter и Aeromonas. Они сравнительно безвредны для здорового человека, но несут больший риск для людей с ослабленной иммунной системы. В воде обнаружили болезнетворные микробы, включая сальмонеллу и стрептококк. Все найденные микроорганизмы содержали гены устойчивости к антибиотикам.

Когда микробиологи сравнили микробные сообщества, растущие на новых и разложившихся пластиках, они обнаружили, что P. aeruginosa (которая может вызывать инфекции у больничных пациентов) особенно распространена на распадающихся пластмассах. Это может быть связано с тем, что разложившийся пластик выделяет большее количество органических соединений, способствующее росту микробов.

Ранее ученые выяснили, что отходы бытовой химии могут привести к появлению опасных для жизни супербактерий.

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