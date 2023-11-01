Найден способ уменьшить страх старения

Ученые из Университета штата Айова (ISU) выяснили, что позитивное отношение к силовым тренировкам связано с меньшей тревогой по поводу старения. Исследование опубликовано в журнале Physical Activity and Health.

Предыдущие исследования показали, что более сильная тревога по поводу старения связана с плохим здоровьем, в то время как позитивные ожидания от нового этапа жизни характерны для людей с лучшим здоровьем.

Авторы новой работы опросили 1250 жителей США старше 40 лет. Основными причинами сильной тревоги из-за старения оказались страх одиночества и потери независимости. Женщины в возрасте 40-49 лет были более обеспокоены изменениями своей внешности, чем мужчины и женщины старше 49 лет.

Главный вывод исследования заключается в том, что более позитивное отношение к физической активности было связано с меньшим беспокойством по поводу старения. Возможно, это объясняется тем, что физические, умственные и социальные преимущества активного образа жизни способствуют общему благополучию. Особенно важны оказались силовые тренировки. Многочисленные исследования показали, что они помогают пожилым людям сохранить костную и мышечную массу, снизить риск деменции и сохранить контроль над своими движениями.

Многие люди среднего и старшего возраста сталкиваются с препятствиями при занятиях спортом: некоторые боятся, что получат травму, у других нет транспорта, чтобы добраться до тренажерного зала. Ученые предполагают, что работа по популяризации тренировок среди людей старшего возраста может снизить распространенность тревожности, связанной со старением.

Ранее ученые нашли способ восстановить суставы при остеоартрите.