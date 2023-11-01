Первое лекарство для восстановления суставов скоро станет доступно для пациентов

Ученые из Университета Аделаиды (UofA) показали, что стволовые клетки Gremlin 1 могут обратить вспять разрушение хряща при остеоартрите. Лекарство Сприфермин на основе белка, стимулирующего их деление, скоро может стать доступным для пациентов. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Остеоартрит представляет собой дегенерацию хрящей и других тканей суставов. Основные факторы риска — пожилой возраст, ожирение, травмы и генетика. Текущее лечение направлено на устранение симптомов, но не на лечение самого заболевания.

В новом исследовании ученые обнаружили, что при остеоартрите нарушается деление стволовых клеток Gremlin 1. Биологи решили проверить, может ли их стимуляция улучшить состояние мышей с разрушающимися хрящами. Действительно, введение в суставы животных белка FGF18 (фактора роста фибробластов 18) стимулировало рост и деление клеток Gremlin 1, что приводило к значительному восстановлению толщины хряща и смягчению симптомов остеоартрита.

Открытие может лечь в основу лекарств для регенерации хряща. Кроме того, исследование подтверждает, что остеоартрит вызван не простым износом хряща, а имеет сложную природу и потенциально обратим. Ученые уже начали испытания лекарства Сприфермина, содержащего FGF18, на людях и считают, что в ближайшее время оно станет доступно для пациентов.

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