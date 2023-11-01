Стало известно, кому следует провериться на рак легкого

Американское онкологическое общество (ACS) обновило рекомендации по скринингу рака легких: теперь всем курящим, а также бывшим курильщикам старше 50 и индексом курильщика больше 20 пачка/лет следует ежегодно проверяться с помощью низкодозной компьютерной томографии (КТ). Руководство для врачей опубликовано в журнале ACS CA: A Cancer Journal for Clinicians.

Согласно новому руководству, минимальный возраст для участия в программах скрининга рака легких должен быть снижен до 50 лет (вместо 55), а максимальный — поднят до 80 лет (вместо 74). Также ранее скрининг рекомендовался только тем бывшим курильщикам, кто избавился от вредной привычки менее 15 лет назад. Считалось, что после этого периода риск рака настолько низок, что потенциальный вред от процедуры КТ перевешивает возможную пользу. Теперь это ограничение сняли: скринингу подлежат и те, кто бросил курение более 15 лет назад. Кроме того, ранее обследование было показано только людям с индексом курильщика 30+ пачка/лет, а теперь — 20+ пачка/лет. Чтобы рассчитать этот показатель, нужно количество выкуриваемых сигарет в день умножить на стаж курения в годах и полученный результат разделить на 20.

Некоторым пациентам не следует проходить обследование на рак легких. К ним относятся люди с состояниями здоровья, которые значительно ограничивают продолжительность жизни или влияют на их способность или желание получить лечение рака легких в случае постановки диагноза.

Новое руководство позволит спасти множество жизней за счет выявления рака на ранней стадии и основано на недавних исследованиях, которые показали, что расширение возраста скрининга для людей и отмена других ограничений могут значительно повысить выживаемость при раке легкого.

Авторы отчета подчеркивают, что людям, которые собираются пройти скрининг, нужно проконсультироваться со своим врачом о потенциальных преимуществах и вреде ежегодного скрининга. Курильщики должны получить консультацию, которая поможет им бросить курить.

По оценкам авторов руководства, в 2023 году в США будет диагностировано 238 тысяч новых случаев рака легких, при этом не выживут около 127 тысяч. Заболеть раком легких может любой человек в любом возрасте, однако чаще всего болезнь диагностируют у людей старше 65 лет.

Ранее ученые нашли новую опасность соленой пищи.