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Врач назвал неочевидную причину деменции

Daily Mail: высокое кровяное давление повышает риск развития деменции

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Depositphotos

Роб Галлоуэй, специалист по оказанию неотложной помощи Медицинской школы Брайтона и Сассекса, рассказал, что гипертония связана с повышенным риском развития деменции. Об этом сообщает Daily Mail.

Галлоуэй рассказал, что недавнее исследование австралийских ученых подтвердило гипотезу о повышенной вероятности развития деменции вследствие гипертонии. В своей работе ученые проанализировали 17 исследований, в которых изучалась связь кровяного давления с когнитивными нарушениями. Результаты показали, что вероятность развития старческого слабоумия увеличивается на 42% у людей с гипертонией.

Врач объяснил, что из-за повышенного давления приток крови к тканям головного мозга ухудшается. Это может стать причиной скопления в коре мозга амилоидных белков. Такие отложения являются характерным признаком болезни Альцгеймера.

Галлоуэй отметил, что снизить давление и укрепить здоровье могут физические упражнения (бег, ходьба) и правильное питание. Доктор рекомендует избавиться от лишнего веса и регулярно отслеживать показатели кровяного давления. Кроме того, стоит исключить из рациона алкоголь.

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