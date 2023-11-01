Ученые объяснили, как использование мобильного телефона влияет на здоровье мужчин

Ученые из Женевского университета обнаружили, что использование мобильных телефонов может снизить количество сперматозоидов в семенной жидкости. Результаты исследования опубликованы в журнале Fertility and Sterility.

В исследовании приняли участие 2886 швейцарцев в возрасте от 18 до 22 лет. Участники сообщили, как часто они пользуются мобильными телефонами. Помимо этого, ученые собрали информацию о здоровье и образе жизни испытуемых и взяли у них образцы спермы.

Оказалось, что частое использование смартфонов было связано с уменьшением количества сперматозоидов в семенной жидкости. Средняя концентрация сперматозоидов была значительно выше у мужчин, которые пользовались телефоном не чаще одного раза в неделю. Однако, на подвижность сперматозоидов мобильные телефоны не оказали влияния. Кроме того, результаты показали, что положение смартфона (например, близко к телу, в кармане брюк) не связано со снижением качества спермы.

Механизмы, лежащие в основе таких результатов, еще предстоит изучить. Чтобы выяснить, влияет ли использование телефонов на гормональную регуляцию выработки спермы, нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые нашли причину, по которой у мужчины может не быть спермы.