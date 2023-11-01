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Перечислены полезные свойства оливкового масла

News Medical: оливковое масло снижает риск появления болезней сердца

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Оливковое масло способно принести пользу организму человека из-за содержания в нем мононенасыщенных жиров и антиоксидантов. Этот продукт может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нормализовать уровень холестерина в крови. Об этом сообщает News Medical.

Многочисленные исследования показали, что употребление оливкового масла снижает вероятность развития ишемической болезни сердца, инсульта и инфаркта миокарда. Отмечается, что тип продукта имеет значение, поскольку оливковое масло первого отжима содержит больше полифенолов — природных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Это обеспечивает дополнительные преимущества для сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, могут снижать уровень «плохого» холестерина в крови. Холестерин не может самостоятельно передвигаться в кровотоке. Для этого нужны липопротеины — молекулы, которые переносят его к тканям и органам. Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) могут оседать на стенках сосудов и формировать бляшки. Кровоток становится хуже и развивается атеросклероз, последствиями которого могут стать нарушения в работе почек, инсульт, некроз кишечника и почек.

Отмечается, что увеличить количество употребляемого оливкового масла не составит труда. Им можно заправлять салаты, использовать при запекании, приготовлении на гриле и жарке во фритюре.

Ранее был назван тип питания, снижающий риск инсульта и ишемической болезни сердца.

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