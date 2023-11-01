Назван тип питания, снижающий риск инсульта и ишемической болезни сердца

Ученые из университета Торонто в составе научного коллектива обнаружили, что употребление сои, бобовых, орехов, фруктов и авокадо может снизить риск развития инсульта и ишемической болезни сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В исследовании приняли участие 166 270 женщин и 43 970 мужчин без сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья и пищевых привычках испытуемых. Исследователи наблюдали за участниками в течение 30 лет — каждые 4 года добровольцы проходили опросы для отслеживания изменений в рационе.

Выяснилось, что у участников, которые употребляли больше авокадо, цитрусовых, орехов, бобовых, сои и фруктов, риск возникновения ишемической болезни сердца и инсульта был снижен на 14%.

Такой тип питания ученые назвали «комплексной диетой». Он представляет собой сочетание средиземноморской диеты и DASH — питания для лечения гипертонии. Тем не менее, диета нового типа предписывает отказаться от продуктов животного происхождения — мяса, сыра, йогурта и рыбы.

Отмечается, что пользу может принести и употребление растительного масла — оливкового или арахисового. Эти виды масла содержат мононенасыщенные жиры, снижающие уровень холестерина в крови и предотвращающие развитие заболеваний сердца.

Ранее были названы продукты, полезные для людей с ожирением и диабетом.