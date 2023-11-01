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Названа очередная причина вымирания динозавров

Nature Geoscience: пыль спровоцировала исчезновение динозавров

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Gerd Altmann/Pixabay

Ученые из Брюссельского свободного университета в Бельгии раскрыли причину исчезновения динозавров, подтвердив, что падение астероида 65 миллионов лет назад привело к серьезному загрязнению атмосферы пылью и импактной зиме. Согласно опубликованной статье в журнале Nature Geoscience, исследование подтвердило долгое время существующую гипотезу о том, что динозавры вымерли из-за сокращения солнечного света, вызванного пылью.

В последние годы возникла альтернативная гипотеза о том, что импактная зима была вызвана выбросами серы или сажи от масштабных лесных пожаров. Некоторые ученые считали, что частицы пыли были слишком крупными и не могли задержаться в атмосфере на протяжении длительного времени.

В новом исследовании ученым удалось измерить частицы пыли, которые образовались непосредственно после столкновения астероида. Образцы были найдены в древних озерных отложениях на участке Танис в штате Северная Дакота. Размеры частиц варьировались от 0,8 до 8 микрометров.

Мелкая силикатная пыль, образовавшаяся в результате разрушения породы при ударе, оставалась в атмосфере около 15 лет, вызывая глобальное похолодание на 15 градусов Цельсия. Климатические модели показали, что пыль должна была сыграть значительную роль в массовом вымирании, приводя к катастрофическому сокращению фотосинтеза как минимум на один год.

Недавно в Австралии ученые нашли окаменелость гигантского паука-динозавра. Как считают ученые, паук жил и охотился в районах, которые когда-то были пышным тропическим лесом. Специалисты назвали найденную окаменелость «Megamonodontium mccluskyi» и полагают, что возраст паука составляет примерно 11-16 миллионов лет.

Ранее в музее Лондона экоактивисты распылили крахмал на скелет динозавра.

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