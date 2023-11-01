Врачи опровергли эффективность кетамина для улучшения настроения при депрессии

Ученые из Стэнфордского университета в США доказали, что однократная доза кетамина улучшает настроение при депрессии с такой же вероятностью, как и инфузия плацебо (физиологического раствора), что может подтверждать его неэффективность. Исследование опубликовано в журнале Nature Mental Health.

Кетамин, разработанный в 1960-х годах, используется в отделениях скорой помощи как быстрое и надежное средство для пациентов, страдающих от боли и сильного стресса. За последнее десятилетие был показан его потенциал как антидепрессанта: вещество вызывало улучшение настроения у крыс даже при однократном введении. Некоторые исследования на людях также показали эффективность кетамина для лечения депрессии, но данные противоречивы.

В новом испытании, чтобы отделить изменяющее сознание действие кетамина от других возможных эффектов, ученые протестировали его на пациентах под наркозом. Половина получила вещество, а вторая – физиологический раствор без активных соединений.

Ни пациент, ни исследователи, ни медицинский персонал не знали, что именно вводилось человеку под наркозом. В течение нескольких дней после наркоза в обеих группах наблюдалось улучшение настроения (по шкале оценки депрессии Монтгомери-Асберга). Предыдущие исследования хирургических пациентов исключают, что смягчение депрессии не было связано с самим проведением операции или наркозом.

Некоторые из пациентов, которые верили, что им ввели кетамин, отмечали, что их жизнь изменилась, а настроение чрезвычайно улучшилось. Это заблуждение и результаты работы в целом не доказывают окончательно, что кетамин полностью бесполезен в лечении депрессии. Однако во многом его влияние может быть обусловлено эффектом плацебо.

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