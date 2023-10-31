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Ученые разработали новый метод внеземной добычи ресурсов

SciRep: растворитель из хлорида холина поможет получать металлы из астероидов

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NASA

Британские ученые из Лестерского университета предложили новый метод добычи металлов из астероидов с помощью мощных растворителей. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Команда изучила два силикатных и один железный метеорит, содержавшие самородные сплавы, сульфиды, оксиды и никель. Специалисты подвергли образцы химическому микроотравлению с использованием растворителя из хлорида холина и этиленгликоля.

Ученые определили глубину и скорость растворения, анализируя трехмерную топографию образцов до и после травления. Хондритовые метеориты характеризуются разнообразным минералогическим составом, где наиболее заметными являются минералы оливина, пироксена, плагиоклаза и камасита.

Аналитические исследования исходных проб подтвердили химическую связь никеля с металлическими фазами, богатыми железом. Ученые также определили дополнительные металлы, представляющие интерес для космических технологий, включая редкоземельные рутений и родий.

Использование астероидов в качестве минеральных и металлических ресурсов является ключевым шагом в освоении космоса, а дальнейшие исследования необходимы для жизнеспособной экономической деятельности. Хотя предлагаемая технология находится на начальной стадии, ее авторы считают ее перспективной для извлечения металлов.

Ранее геохимики предложили добывать металлы из отходов с помощью микробов.

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