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Ученые нашли признаки существования подземного океана на Плутоне

Physics: извержение вулкана на Плутоне указывает на океан под его поверхностью

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Johns Hopkins University/NASA

Американские исследователи из Университета центральной Флориды считают, что под поверхностью Плутона может скрываться океан. На это указывают следы извержения супервулкана, которое случилось на карликовой планете несколько миллионов лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Physics.

По словам ученых, кратер Киладзе шириной 44 километра изверг на поверхность Плутона ледяную лаву в ходе процесса, известного как криовулканизм. Для вулканической активности необходим какой-либо тепловой источник, поэтому специалисты предположили, что в недрах небесного тела могло остаться больше тепла, чем считалось раньше.
Поскольку большая часть Плутона покрыта метаном и азотным льдом, наличие большого количества водяного льда вокруг кратера Киладзе может указывать на существенные запасы воды под поверхностью, считают исследователи.

По оценкам ученых, за 4,6 млрд лет существования толщина метанового покрова Плутона достигла не менее 14 метров. Этот органический экран не дает различить следы водного льда под собой.

Астрофизики не до конца понимают, как действует криовулканическая активность на Плутоне. Мир настолько мал, что он давно потерял бы все тепло с момента своего формирования.  Одна из возможностей заключается в том, что карликовая планета содержала в своем ядре радиоактивные элементы, которые выделяли тепло при распаде, хотя предыдущие исследования показали, что этих элементов может быть недостаточно для питания Плутона. Однако каким бы ни был источник тепла, похоже, что-то удерживает подземный океан Плутона от замерзания.

Ранее ученые выяснили, что Солнечная система примерено в два раза больше, чем считалось прежде.

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