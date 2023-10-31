Астрофизики обнаружили новую космическую угрозу для жизни на Земле

Американские ученые из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне определили еще одно вероятно космическое событие, представляющее угрозу для всей жизни на Земле. Речь идет о килонове — взрыве при столкновении двух нейтронных звезд. Исследование опубликовано в научном журнале Astrophysics.

Согласно расчетам, слияние нейтронных звезд на расстоянии около 36 световых лет от нашей планеты приведет к выбросу излучения достаточной мощности, чтобы потоки частиц смогли добраться до Земли и стать причиной массового вымирания.

«Нейтронные звезды могут существовать в двойных системах, и когда они сливаются, происходит редкое, но впечатляющее событие», — отметил руководитель научной группы Хейл Перкинс.

Астрономы определили, что при образовании килоновы с обеих сторон слияния будут выброшены узкие струи (так называемые джеты) гамма-лучей, которые испепелят любое живое существо на своем пути на расстоянии до 279 световых лет. Однако действие джетов имеет очень ограниченный диапазон, и Земля вряд ли окажется в зоне их непосредственного поражения.

Джеты сами по себе окружены гамма-излучением, способным повлиять на озоновый слой Земли, если пройдут хотя бы в 13 световых годах от нашей планеты. Кроме того, при контакте гамма-лучей с газом и пылью в межзвездной среде образуется мощное рентгеновское излучение. Оно живет намного дольше по сравнению с гамма-излучением и также способно ионизировать озоновый слой Земли.

Наконец, самый опасный для земной жизни эффект килоновы связан с выбросом высокоэнергетических заряженных частиц, также известных как космические лучи. В отличие от джетов, они распространяются во все стороны подобно расширяющемуся пузырю. Если Земля попадет в такую сферу, то лишится озонового слоя и утратит защиту от губительного солнечного ультрафиолета на тысячи лет вперед.

Однако такой апокалиптический сценарий возможен лишь в том случае, если слияние нейтронных звезд случится очень близко к Земле по космическим меркам, что крайне маловероятно. Большую угрозу для человечества и жизни на планете представляют астероиды и солнечные вспышки, отметили ученые.

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