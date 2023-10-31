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В России импортозаместили установку для ультразвуковой нарезки тортов

В Петербурге создали первую в России установку для ультразвуковой нарезки тортов

Специалисты питерской компании «Инлаб-Ультразвук» создали первую в России установку для автоматической нарезки тортов, конфет, батончиков, нуги, пастилы и других кондитерских изделий на равные порции без  повреждений или замятия слоев при резке, об этом «Газете.Ru» рассказал директор компании Александр Новик.

На сегодняшний день на рынке подавляющее большинство ультразвукового оборудования иностранного производства. Разработка позволит обеспечить технологический суверенитет России в данной отрасли.

«Мы разработали первую в России автоматизированную ультразвуковую установку для высокоточной нарезки тортов, рулетов, конфет и любых других кондитерских изделий. Пользователю надо только выбрать на дисплее размер и форму кусочков, а устройство осуществит измерение и нарезку. Программа раскроя задается на дисплее установки. При необходимости можно также включать в программу самоочистку ножа во встроенном блоке мойки», – рассказал «Газете.Ru» Новик.

Зачастую для нарезки кондитерской продукции используют ручную нарезку или автоматизированную специальными машинами с ленточными пилами. Однако использование таких методов неизбежно приводит к повреждению кондитерских изделий. Кроме того, после резки требуется очищать ножи от налипания частей сладкой продукции, которые по сути являются экономическими издержками производства.

Эти проблемы решаются переходом на более современное оборудование – ультразвуковое. Российская разработка представляет собой стол, на котором размещается кондитерское изделие. Сам ультразвуковой нож закреплен на специальной поворотной головке, которая перемещается в пространстве с помощью электропривода. Сейчас максимальный размер кондитерских изделий, который можно нарезать ультразвуковым ножом, составляет 40х60 см для прямоугольных объектов, а для круглых – 40 см в диаметре.

В созданной установке впервые применена система оптического измерения изделий собственной разработки: она позволяет исключить ошибки позиционирования, и погрешность разреза составляет не более 0,1 мм.

«По требованию заказчика мы можем увеличить рабочую зону установки, количество программ, поскольку все узлы и программное обеспечение — собственной разработки и производства», – отметил Новик.

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