Психологи определили самую привлекательную длину женских ресниц

Группа ученых из Плимутского университета в Великобритании и Университета Британской Колумбии в Канаде выяснила, ресницы какой длины у женщин представляются наиболее красивыми с точки зрения сторонних наблюдателей. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Авторы работы предположили, что существует определенное предпочтение длины ресниц, и отклонения от этого стандарта в большую или меньшую стороны снижают восприятие красоты глаз.

Чтобы проверить гипотезу, ученые отобрали 319 мужчин и женщин с различным образованием и семейным статусом. Средний возраст участников составил 41 год.

Используя программное обеспечение Daz3D, исследователи создали четыре изображения лиц женщин разного этнического происхождения: белых, чернокожих, а также азиатского и индийского типов внешности.

Портреты были смоделированы по образцу реальных людей из соответствующих регионов мира. Затем с помощью графического редактора Photoshop было создано 11 вариантов каждого изображения, различающихся длиной ресниц. Участники оценивали привлекательность каждого лица по семибалльной шкале.

Результаты показали, что женщины находят индийский тип внешности более привлекательными, чем лица как чернокожих, так и белых. Они также предпочитали азиатские лица белым. И наоборот, мужчины находили индийские и азиатские лица более привлекательными, чем лица чернокожих, а также оценивали азиатские лица выше, чем белые.

Несмотря на небольшие различия в предпочтениях среди разных этнических групп, участники преимущественно отдавали предпочтение лицам, у которых ресницы составляли 30–35% ширины глаз. Они также отдавали предпочтение азиатским, белым и индийским лицам с ресницами, составляющими 25% ширины глаз, а в случае с чернокожими приемлемая длина могла доходить 45% ширины глаза.

Лица без ресниц или со слишком длинными ресницами были оценены как наименее привлекательные.

«Нынешнее исследование показало, что независимо от пола или этнической принадлежности наблюдателя, влияние длины ресниц на воспринимаемую привлекательность женского лица подчиняется функции перевернутой буквы U: привлекательность возрастает, а затем падает с увеличением длины ресниц.

Крайне важно, что эта закономерность наблюдается при изображении лиц разной национальности (и цвета глаз). В совокупности эти данные согласуются с мнением, что оптимальная длина ресниц эволюционировала для максимальной защиты и облегчения зрения. Таким образом, отклонения от этого оптимума воспринимаются как менее привлекательные, поскольку могут служить сигналами плохого здоровья», — отметили исследователи.

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