Перечислены недостатки воды из скважин, которые нельзя убрать фильтрацией

Иногда вода из скважин имеет такие характеристики, которые не исправит ни один фильтр. К ним относятся радиоактивность, крайне высокая жесткость воды и глина. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова.

«Есть случаи, когда вы вскрыли скважину, и с ней ничего нельзя сделать, только искать другой источник воды. Радиоактивность — это один из тех случаев. Также бывает очень высокая жесткость, когда у вас фактически из скважины течет полуморская вода. Очень тяжело также бороться с глиной. Она настолько мелкая, что проникает всюду и очень быстро забивает любую систему очистки. Особенно, если в воде белая глина – каолин», – отметила Кулешова.

По ее словам, важно сразу после запуска скважины, проверить воду на максимальное количество показателей. От результатов анализа воды зависит подбор системы фильтрации. Например, если в воде много соли, то нужно установить такой фильтр, который снизит ее количество до нормального.

«Городской водоканал проводит анализ воды ежедневно на очень большое число показателей, их около 40-50, поэтому мы всегда знаем примерный состав воды. А в скважине будут механические и органические загрязнения, соли, растворенные газы. Я занимаюсь водой уже 20 лет, и за это время я видела, мне кажется, все: скважины с мышьяком, бором, цветными металлами, радиоактивностью. Важно на начальном этапе, после запуска скважины, проверить воду на максимальное количество показателей», – объясняет биохимик.

Подробнее о том, чем отличаются разные способы очистки воды, какой фильтр работает как антибиотик и что нужно сделать, чтобы улучшить свойства воды из-под крана – в интервью Кулешовой «Газете.Ru».

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