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Врачи развеяли миф об эффективности народных средств от похмелья

Daily Mail: рассол, кофе и сырые яйца не улучшают самочувствие при похмелье

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Врач общей практики Росс Перри и нарколог Олалекен Отулана рассказали, что рассол, сырые яйца и кофе не помогут почувствовать себя лучше при похмелье. Об этом сообщает Daily Mail.

Некоторые люди утверждают, что рассол улучшает самочувствие благодаря тому, что в нем содержатся электролиты — натрий и калий. Употребление такого напитка должно восстанавливать водно-электролитный баланс — это определенное соотношение в организме солей и жидкости. Однако врачи объяснили, что употребление рассола практически не влияет на уровень электролитов. Кроме того, если выпить слишком много, это может спровоцировать отеки и вздутие живота.

Употребление сырых яиц не только не избавляет от похмелья, но и подвергает человека риску заражения сальмонеллезом — острой кишечной инфекцией. Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта может вызвать и кофе. Доктор Перри рассказал, что слизистая оболочка желудка может быть раздражена вследствие употребления алкоголя накануне. Кофе способен усугубить раздражение и ухудшить самочувствие.

Облегчение при похмелье может принести вода с лимоном, овощной бульон или напиток из корня имбиря. Также врачи отметили, что добавление небольшого количества яблочного уксуса в еду или напитки на следующий день после употребления алкоголя помогает вывести из организма лишнюю жидкость и нормализовать уровень сахара в крови.

Ранее были названы добавки, которые помогают справиться с похмельем и обезвоживанием.

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