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Названы продукты питания, которые употребляют долгожители

DailyMail: шоколад, каша и бекон оказались любимыми продуктами долгожителей

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Shutterstock

Шоколад, овсяная каша и яйца с беконом оказались продуктами, которые любят долгожители. Кроме того, такие люди имеют одну общую привычку — стремление к спокойному образу жизни. Об этом сообщает DailyMail.

Кейн Танака из Японии, которая прожила 119 лет, ранее поделилась, что часто употребляла газированные напитки, кофе и шоколад. Сохранять ясность ума в преклонном возрасте ей помогало решение математических головоломок. Уроженка Сан-Франциско Мария Браньяс Морера на протяжении своей 116-летней жизни отдавала предпочтение натуральному йогурту. Он содержит белок и кальций, полезные для мышц и костей.

Британка Джесси Галлан, которая дожила до 109 лет, часто употребляла овсяную кашу, а американка Сюзанна Мушатт Джонс (ушла из жизни в возрасте 116 лет) — яйца с беконом.

Многие долгожительницы отметили, что отсутствие стресса — залог счастливой жизни. Они порекомендовали исключить из круга общения людей с негативным мышлением, проводить больше времени с семьей и иногда баловать себя дорогими подарками.

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