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Ученые назвали неожиданное полезное свойство растительных продуктов

MDPI: употребление растительных продуктов снижает риск диабета и рака

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Depositphotos

Ученые из Университета Миннесоты обнаружили, что употребление растительных продуктов снижает риск развития диабета и рака. Результаты исследования опубликованы в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Исследователи объяснили, что фрукты, овощи, бобовые, орехи и семена содержат нерастворимые пищевые волокна — клетчатку. Она необходима для правильной работы кишечника. Ее дефицит в организме негативно влияет не только на функционирование ЖКТ, но и на иммунную систему.

Растительные продукты содержат и другие биоактивные вещества — кверцетин, ресвератрол, катехины, антоцианы, лютеин, ликопин и бета-каротин. Эти соединения связаны со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета второго типа. Например, кверцетин, растительный пигмент, который содержится в ягодах, яблоках и зеленом чае, улучшает кровоток и защищает клетки организма от окислительного стресса. Одновременно с этим естественный антиоксидант ресвератрол эффективен в лечении рака поджелудочной железы.

Ученые надеются, что их работа поможет повысить осведомленность людей о пользе растительной пищи. Также исследователи подчеркнули необходимость усовершенствования методов обработки таких продуктов на производстве — это позволит сохранить полезные биоактивные соединения.

Ранее был назван тип питания, снижающий риск развития трех десятков заболеваний.

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