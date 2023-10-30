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Названа неожиданная польза тыквы

SciTechDaily: тыква полезна для сердца и может защитить от рака

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Shutterstock

Употребление тыквы может существенно улучшить внешний вид человека — поспособствовать потере веса и здоровью кожи. Кроме того, тыква богата витаминами и минералами, полезна для сердца и эффективна как профилактическое средство от рака. Об этом сообщает SciTechDaily.

Тыква — богатый источник витамина А. Этот витамин имеет решающее значение для здоровья глаз, иммунной системы и кожи. Кроме того, тыква низкокалорийна и содержит много пищевых волокон, которые способствуют ощущению сытости в желудке. Это помогает контролировать аппетит при похудении.

Полезна не только мякоть тыквы, но и семена. Употребление тыквенных семечек помогает поддерживать в организме нормальный уровень магния, который ответственен за регуляцию кровяного давления и профилактику сердечных заболеваний.

Также тыква снижает риск развития рака груди, желудка, горла и поджелудочной железы. Вероятнее всего это связано с высоким содержанием каротиноидов — желтых, оранжевых и красных органических пигментов, которые вырабатываются растениями и водорослями. Эти соединения обладают антиканцерогенными, антимутагенными, иммуномодулирующими, антиоксидантными свойствами, которые способны обеспечить защиту от онкологических заболеваний.

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