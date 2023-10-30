Найдена связь между грамматическими ошибками и психикой

Ученые из Бирмингемского университета выяснили, что грамматические ошибки активируют у тех, кто их различает, физическую реакцию «бей или беги», а также приводят к учащению сердцебиения. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neurolinguistics.

В эксперименте принял участие 41 житель Великобритании. Для всех испытуемых английский язык был родным. Они прослушали 40 образцов английской речи, половина из которых содержала грамматические ошибки. При этом ученые отслеживали колебания их сердечного ритма.

Чем больше ошибок человек слышал, тем более частым становилось его сердцебиение, что указывало на наличие стресса и реакции «бей или беги». Это состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы с помощью агрессии или бегства. Интересно, что зачастую сами испытуемые не понимали, что именно им не нравится в предложении, так как не могли вспомнить грамматическое правило.

Открытие связи между сердцебиением и регистрацией грамматических ошибок дополняет сложные взаимоотношения между физиологией и познанием и открывает новые пути для их изучения, отметили авторы.

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