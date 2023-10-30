Ветеринары назвали проблемные породы кошек

Ветеринары предупредили о том, что кошки с плоскими мордами подвержены риску серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает Daily Mail.

В последние годы возросла популярность некоторых пород кошек с плоской мордой, в том числе персов, британских короткошерстных кошек и бирманцев. Однако их плоские морды связаны с повышенным риском затрудненного дыхания и проблем с глазами, уходом и родами. Одна из проблем — синдром брахицефальной обструкции дыхательных путей. Он может проявляться фырканьем, храпом, лежанием в странных позах, стремлением животного подпереть подбородок, чтобы уснуть в комфорте, а также трудностями с дыханием во время физических нагрузок. Кроме того, исследования показали, что породы с плоской мордой также подвергаются более высокому риску возникновения проблем с зубами, глазами, кожей и деформаций позвоночника. Эти проблемы связаны с тем, что данная черта появилась не в результате эволюции, а в ходе искусственного отбора и близкородственного скрещивания.

Многие люди, которые заводят плоскомордых кошек, в дальнейшем отказываются от них из-за проблем со здоровьем. По данным благотворительной организации RSPCA, с 2018 по 2022 год число персидских кошек, поступивших на их попечение, увеличилось на 92%. При этом, согласно Cat Fancy (GCCF), количество британских короткошерстных кошек в Соединенном Королевстве выросло 216 тысяч кошек за последние десять лет. RSPCA призывает как заводчиков, так и владельцев уделять приоритетное внимание здоровью кошек, а не их внешнему виду.

«Нам также необходимо повысить осведомленность широкой общественности о физических признаках, которые ставят под угрозу их благополучие», — подчеркнули представители организации.

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