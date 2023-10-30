Одна порция алкоголя может убедить человека начать ползать по сцене голым

Люди, употребившие одну порцию алкоголя, на 4% чаще рассматривали возможность причинения физического вреда другим, что может указывать на возросшую агрессию. Об этом сообщают ученые из Пенсильванского университета в статье, опубликованной на сайте PsyPost.

В исследовании приняли участие 329 человек в возрасте от 18 до 52 лет. Их разделили на три группы: одна была трезва, второй дали алкоголь, а третьей — лишь сбрызнули напиток спиртом, чтобы сымитировать опьянение.

Затем испытуемых попросили заполнить анкету MFSS, в которой участникам предлагается принять несколько моральных решений. Например, нужно было решить, откажут ли они на просьбу друга помочь ему переехать в новую квартиру после того, как он помог им с переездом месяцем ранее. Также нужно было ответить, сколько денег бы они попросили за это. В других вопросах оценивалось, могут ли они причинить насилие, например, ударить собаку по голове

Опрос показал, что выпившие люди чаще хотят совершить аморальный поступок, но только в отношении причинения вреда другим (на 4% чаще) и преступления «священных» границ (на 7% чаще). К последнему относилось, например, посещение перформанса, в котором все участники (включая их) должны вести себя как животные в течение 30 минут: ползать обнаженными и мочиться на сцене.

При этом алкоголь не оказал никакого влияния на такие нравственные ценности, как справедливость, верность или уважение к власти.

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