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Первые европейцы поселились в Крыму, выяснили археологи

CNRS: заселение Европы могло начаться с Крыма 37 тысяч лет назад

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Ученые из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) выяснили, что первые постоянные жители Европы поселились в Крыму 37 тысяч лет назад. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.

Некоторые группы людей начали заселять Европу из Африки около 60 тысяч лет назад, но большинство из них вели кочевой образ жизни и не оставались надолго в какой-либо конкретной местности. А около 40 тысяч лет назад супервулкан на юге Италии и вовсе уничтожил большую часть людей и неандертальцев в Европе. В новом исследовании ученые с помощью анализа ДНК показали, что первые постоянные жители Европы поселились в районе пещеры Буран-Кая III на Крымском полуострове.

Буран-Кая III, первоначально обнаруженная в 1990 году, скрывала множество артефактов, датируемых периодом от среднего палеолита до средневековья длиной 50 тысяч лет. 38-34 тысячи лет назад здесь стали появляться каменные орудия труда и резные кости, похожие на артефакты граветтской культуры. Ее представители распространились по Европе примерно 33 тысяч лет назад, что позволяет предположить, что Буран-Кая могла быть колыбелью граветтской культуры.

Авторы нового исследования проанализировали ДНК двух мужчин из Буран-Кая III, чей возраст оценивается в 35-37 тысяч лет. Их геномы сравнили с таковыми у других людей, живших в Европе примерно в то же время. Исследователи пришли к выводу, что после того, как климат потеплел примерно 38 тысяч лет назад, люди из Крыма и других южных местностей расселились, забрав с собой свою культуру, по Восточной и Центральной Европе.

Ранее ученые нашли в доме польского рыцаря реликварий в виде креста.

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