Установлено, почему у больных ВИЧ развивается рак

Ученые из Калифорнийского университета установили, что у ВИЧ-инфицированных, которые также являются носителями герпесвируса, ассоциированного с саркомой Капоши (ГВСК), рак развивается из-за вызванных ГВСК нарушений в работе иммунитета. Результаты работы ученых были представлены в журнале PLOS Pathogens.

Давно известно, что ГВСК является причиной развития рака у людей, живущих с ВИЧ. Он вызывает цитокиновый шторм в организме человека, однако механизм развития такого иммунного ответа известен не был. В новой работе авторы использовали методы секвенирования клеток, масс-цитометрию и модель герпесвируса.

Исследователи установили, что ГВСК заражает моноциты (крупные лейкоциты). Это стимулирует выработку макрофагов, клеток, способных к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц. Макрофаги слабее активируют Т-клетки, которые также являются иммунными. Т-клетки способны защитить от цитотоксического повреждающего воздействия на организм, однако из-за их малой активности у человека ослабляется иммунитет.

Вследствие этого в организме усиливается воспаление, а инфицированный человек становится уязвимым к вторичным инфекциям и развитию рака.

Ранее онколог назвал неожиданный признак, указывающий на риски развития рака пищевода.