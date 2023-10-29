Найден простой способ борьбы с эректильной дисфункцией

Исследователи из Бэйлорского медицинского колледжа (США) установили, что аэробные физические нагрузки помогают мужчинам справиться с эректильной дисфункцией. Результаты работы ученых были представлены в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Аэробные нагрузки — это непрерывные (не менее 30 мин.), технически несложные с большим количеством повторов физические упражнения, которые насыщают легкие кислородом и длительное время поддерживают частоту сердечных сокращений в зоне безопасного пульса. К таким нагрузкам можно отнести ходьбу, бег, плавание, танцы, спортивные игры и другие. Такие нагрузки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. По словам ученых, именно болезни сердца и недостаток кровоснабжения часто становятся главными факторами дисфункции.

Авторы провели анализ 11 исследований. Результаты показали, что занятия аэробикой в течение 30 или 60 минут дают такой же эффект как самые эффективные стимуляторы. Физическая активность способствует расширению сосудов и увеличению притока крови к половым органам, что имеет ключевое значение. Кроме того, такой подход к лечению дисфункции поможет улучшить состояние организма в целом.

Ранее ученые установили, когда упражнения Кегеля наименее эффективны.