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Установлено, о каких питомцах люди больше заботятся

Frontiers: люди склонны больше заботиться о собаках, чем о котах

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Shutterstock

Исследователи из Копенгагенского университета опросили более 2 тыс. владельцев домашних животных по всей Великобритании, Дании и Австрии и установили, что люди склонны больше привязываться к собакам и заботиться о них, чем о кошках. Результаты представлены в журнале Frontiers in Veterinary Science.

В число респондентов вошли 844 владельца собак, 872 владельца кошек и 401 человек, у которых были оба питомца. Респонденты отвечали на вопросы о медицинской страховке своих домашних животных, готовности платить за жизненно необходимое лечение и эмоциональной привязанности к животным.

Результаты показывают, что люди во всех трех регионах, как правило, ценят своих собак больше, чем кошек. Разрыв был наибольшим в Дании, меньшим — в Австрии. По словам авторов, это можно объяснить тем, что собаки сами проявляют больше внимания и любви к своим хозяевам, чем кошки. Кроме того, они предполагают, что разница, вероятно, зависит и от культурных факторов.

Ранее ветеринары открыли ген долголетия у популярной породы собак.

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