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Математик рассчитал, как предотвратить истерику ребенка в самолете

В Оксфорде разработали формулу успокоения ребенка в самолете

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Shutterstock

Профессор прикладной математики Оксфордского университета Том Кроуфорд разработал и вывел формулу избавления от детской истерики в самолете. Формула представлена на сайте компании Asda Money, которая заказала у исследователя эту работу.

Специалисты компании предоставили математику данные о частоте детских истерик во время полета. В среднем ребенок начинает капризничать через 28 минут после взлета, каждый эпизод длится около 15 минут.

Математик предположил, что основными раздражителями для детей выступают скука, сонливость, голод и шум. Профессор приписал каждому фактору значение от нуля до десяти — это шкала обозначает вероятность успешного решения проблемы. Благодаря уравнению можно высчитать время в минутах, через которое начнется истерика.

Если родитель сможет убрать все четыре раздражителя, то начало истерики отложится на два часа 10 минут. Автор формулы также предложил родителям алгоритм действий для решения проблем: во время полета ребенок должен спать 40 минут, 30 минут смотреть мультики, 20 — кушать и 15 — слушать музыку.

Ранее ученые выяснили, как помочь детям с СДВГ лучше спать.

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