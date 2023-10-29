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Найден способ оценить риск рака желудка

eBioMedicine: изменение активности генов в клетках желудка отражает риск рака

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Ученые из Университета Тиба нашли способ с высокой точностью предсказать риск рака желудка с помощью анализа метилирования ДНК и оценки образа жизни. Исследование опубликовано в журнале eBioMedicine.

Различные факторы окружающей среды и образа жизни, включая употребление табака и алкоголя, способствуют риску развития рака желудка. Кроме того, заражение Helicobacter pylori – бактерией, живущей в желудке, – является еще одним ведущим фактором риска возникновения заболевания. Инфекция H. pylori может вызвать воспаление. Также она отвечает за изменение активности генов, то есть изменение профиля метилирования ДНК.

В новом исследовании ученые сравнили образцы биопсии слизистой оболочки желудка пациентов, у которых позже развился или нет рак желудка. Они показали, что особое изменение активности генов было связано с более высоким риском рака. Этому также способствовало заражение бактерией H. pylori и употребление табака и алкоголя.

Ученые считают, что по профилю метилирования ДНК в будущем можно будет выявлять пациентов с высоким риском рака желудка. Для предотвращения развития опухоли им будут рекомендовать отказаться от табака и алкоголя, а также чаще проходить обследование желудка.

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