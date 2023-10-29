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Сдерживание чихания может быть опасно для жизни, объяснили врачи

The Conversation: сдерживание чихания может привести к аневризме мозга

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Сдерживание чихания в редких случаях может привести к аневризме головного мозга, разрыву горла или коллапсу легкого. Об этом сообщает The Conversation.

Чихание — защитный рефлекс, направленный на удаление раздражителей из носа. При нем давление в дыхательных путях более чем в 30 раз превышает давление при тяжелой физической нагрузке. По оценкам врачей, скорость распространения воздуха во время чиха варьируется от 5 м/с до 150 км/ч.

Остановить чихание можно, зажав нос, а также дернув за ухо или подняв язык к небу. Все эти способы направлены на стимуляцию тройничного нерва, который отвечает за рефлекс чихания. Но закрытие рта или носа во время чихания увеличивает давление в дыхательных путях в 5–20 раз больше, чем при свободном чихании. Без выхода это давление может повредить глаза, уши или кровеносные сосуды. Хотя риск невелик, сообщалось об аневризме головного мозга, разрыве горла и коллапсе легкого из-за сдерживания чихания.

Поэтому лучше попытаться предотвратить чихательный рефлекс, леча аллергию или устраняя раздражители, либо просто чихать в салфетку, заключает The Conversation.

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