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Ученые обнаружили новую угрозу для экологии из-за морского мусора

MPB: морской мусор на юго-востоке Индии позволил процветать чужеродным видам

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Depositphotos

Международная группа ученых из Индии, Испании, ОАЭ и Норвегии провела всестороннее исследование различных типов морского мусора, которые становятся прибежищем для инвазивных (чужеродных) организмов. Статья опубликована в научном журнале Marine Pollution Bulletin (MPB).

Специалисты проанализировали отходы из пластика, стекла, резины, поролона, ткани, металла и дерева, чтобы понять, как эти объекты помогают прибывшей извне флоре и фауне захватывать пространство и вытеснять из него местных обитателей.

Они обнаружили более 3,1 тыс. экземпляров и колоний различных инвазивных организмов, представляющие 17 разных видов. Чаще всего среди них встречались мшанки, различные ракушки, а также устрицы.

«Предметы мусора с высокой плавучестью, такие как бутылки, буи и пластиковые пакеты, содержали многочисленные скопления макробеспозвоночных, что предполагает возможность их транспортировки на большие расстояния», — отметил ведущий автор исследования, доктор Гунасекаран Каннан.

По словам исследователей, им удалось впервые получить документальные подтверждения того, что морской мусор помогает распространению инвазивных видов в Индии. Ученые призвали к немедленным действиям по борьбе с пластиковыми отходами и связанными с ними угрозами.

Ранее ученые выяснили, что плавучий морской мусор позволил прибрежным видам животных заселить открытое море.

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