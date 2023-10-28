Ученые выяснили, как приручение животных изменило здоровье человечества в худшую сторону

Датские ученые из Копенгагенского университета нашли связь между одомашниванием первых животных человеком и началом массовых заражений смертельно опасными болезнями, включая чуму и тиф. Исследование опубликовано в научном журнале Biorxiv.

Данные археологических изысканий позволяли предположить, что, когда около 12 тыс. лет назад кочевые охотники-собиратели в Евразии начали создавать крупные скотоводческие сообщества, риск передачи патогенов от животных человеку увеличивался.

Недавние открытия в анализе ДНК наконец позволили экспертам проверить эту гипотезу. Изучив более 405 млрд ДНК-последовательностей, собранных из 1313 древних останков со всего евразийского континента, группа исследователей смогла идентифицировать принадлежащие микробам гены.

Согласно предварительной информации, значительная часть возбудителей болезней, от которых страдали первобытные скотоводы, пришла от животных и из других внешних источников.

В частности, вызывающая чуму бактерия и передающийся вшами возвратный тиф впервые обнаружили в человеческих останках примерно 6 тыс. лет назад — в период, совпадающий со временем перехода от общества охотников-собирателей к земледелию.

С этого момента ДНК зоонозных (передающихся от животных людям) микробов постоянно обнаруживались в исследованных останках.

Ранние общества в евразийских степях, которые подверглись воздействию зоонозных патогенов раньше других, могли иметь большое преимущество. Эти скотоводческие общины не только имели доступ к стабильным источникам мяса и молочных продуктов, но и их тела имели время приспособиться к новым животным патогенам.

«Таким образом, наши результаты предоставляют первые прямые доказательства эпидемиологического перехода повышенного бремени зоонозных инфекционных заболеваний после появления сельского хозяйства в исторические времена», — отметил автор исследования, геогенетик Мартин Сикора.

Ранее археологи доказали, что вороны были частыми гостями на стоянках древних людей в палеолите.