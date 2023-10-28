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Ученые нашли скрытый механизм осязания у человека

Science Advances: фолликулы волос выделяют серотонин в ответ на прикосновения

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Shutterstock

Британские исследователи из Имперского колледжа Лондона открыли ранее неизвестный механизм, позволяющий нам ощущать прикосновения. Статья опубликована в научном журнале Science Advances.

Раньше считалось, касания распознаются только нервными окончаниями, расположенными внутри кожи вокруг волосяных фоликул. Однако специалисты выяснили, что клетки внутри самих фолликулов также могут обнаруживать осязательные ощущения.

Данные клетки выделяют нейротрансмиттеры гистамин и серотонин в ответ на прикосновения.

Для проведения исследования ученые проанализировали данные секвенирования РНК отдельных клеток кожи и волосяных фолликулов человека, обнаружив, что клетки волосяных фолликулов содержат более высокий процент сенсорных рецепторов, чем эквивалентные клетки кожи.

Исследователи также провели те же эксперименты с клетками кожи, а не волосяного фолликула. Клетки ответили на легкое прикосновение выбросом гистамина, но не серотонина.

«Это удивительное открытие, поскольку мы еще не знаем, почему клетки волосяных фолликулов играют такую ​​роль в обработке легких касаний. Поскольку фолликул содержит множество окончаний сенсорных нервов, теперь мы хотим определить, активирует ли волосяной фолликул определенные типы сенсорных нервов с помощью неизвестного, но уникального механизма», — отметила ведущий автор статьи Клэр Хиггинс.

Результаты исследования могут помочь в будущем понять роль гистамина при экземе и других воспалительных заболеваниях кожи.

Ранее ученые защекотали крыс до писка, чтобы найти секрет их игривости.

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