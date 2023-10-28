Медики опровергли вред красного мяса

Ученые из Медицинского колледжа Бэйлора опровергли научные данные, показавшие, что употребление красного мяса вызывает системное воспаление в организме и повышает риск хронических заболеваний. Исследование, которое может привести к пересмотру рекомендаций по здоровому питанию, опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition.

Воспаление является фактором риска многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания. Согласно современным рекомендациям, людям стоит ограничить потребление красного мяса из-за его связи с усилением системного воспаления. Но это мнение в значительной степени основано на старых публикациях, выводы которых не всегда подтверждались в новых исследованиях.

В новой работе ученые проанализировали данные, полученные от примерно четырех тысяч пожилых людей, участвовавших в исследовании атеросклероза MESA. Они обнаружили, что с поправкой на индекс массы тела (ИМТ) потребление красного мяса (говядины, свинины или баранины) не было напрямую связано с какими-либо биомаркерами воспаления, содержащимися в крови. Особый интерес вызвало отсутствие связи между потреблением красного мяса и С-реактивным белком (СРБ), основным маркером воспаления.

Вывод был справедлив как для необработанного мяса, так и для обработанных продуктов, например, колбас. Это позволяет предположить, что движущей силой воспаления может быть масса тела, а не красное мясо.

«Красное мясо популярно, доступно и вкусно, и его место в нашем рационе имеет глубокие культурные корни. Учитывая это, рекомендации по сокращению потребления должны быть подкреплены убедительными научными данными, которых пока не существует», — заключили ученые.

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