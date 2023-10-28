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Названа возможная причина расстройства кишечника у женщин

UQ: причиной желудочно-кишечных симптомов у женщин может быть эндометриоз

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Ученые из Университета Квинсленда выяснили, что эндометриоз и синдром раздраженного кишечника (СРК) имеют общие генетические факторы риска, поэтому пациентки с одним заболеванием часто имеют и другое. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Medicine.

Эндометриоз поражает одну из семи женщин и представляет собой разрастание ткани, напоминающей слизистую оболочку матки, за пределы органа. У женщин с эндометриозом вдвое повышен риск СРК и в 1,4 раза — риск гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой содержимое желудка часто забрасывается в пищевод.

«Людям бывает трудно определить источник боли, что приводит к путанице или неправильному диагнозу, а также к многолетним задержкам в лечении, в течение которых эндометриоз может прогрессировать до более серьезного заболевания», — отметили авторы.

В новом исследовании анализ данных Британского биобанка показал, что между риском эндометриоза, СРК, язвой желудка и ГЭРБ имеется генетическая связь. Это открытие подтверждает наблюдения врачей, сообщающих о повышенной заболеваемости желудочно-кишечными расстройствами у женщин с эндометриозом. Исследование доказывает, что эндометриоз следует рассматривать как возможную причину болей в животе и желудочно-кишечных симптомов.

Ранее врачи назвали неожиданные симптомы рака матки.

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