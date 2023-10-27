Астрономы расширили сферу поиска сигналов внеземных цивилизаций

Европейская группа низкочастотных радиотелескопов LOFAR начала первый в истории поиск сигналов внеземного разума в мегагерцовых частотах в рамках проекта Breakthrough Listen. Исследование опубликовано в научном журнале The Astronomical Journal (TAJ).

Программа поиска инопланетных цивилизаций SETI традиционно фокусируется на радиочастотах выше гигагерца, таких как частота водородной линии 1,42 ГГц. Астрономы SETI обычно избегают более низких частот, поскольку атмосфера Земли делает такие наблюдения зашумленными. Однако LOFAR был специально разработан для проведения радиоастрономических исследований в низком диапазоне.

LOFAR представляет собой комплекс радиоантенн, занимающих сотни километров по всей Европе с центрами в Нидерландах, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Польше и Великобритании. Станции оснащены двумя типами антенн: нижнего диапазона от 10 до 90 МГц и верхнего от 100 до 250 МГц.

В последнем исследовании задействовали аппаратуру для прослушивания радиосигналов на частотах от 110 до 190 МГц. Комплекс нацелен на обнаружение следов работы таких источников, как планетарные радары и средства связи космических кораблей. Поиск охватил более 1,6 млн целевых звездных систем.

«Нам предстоит исследовать миллиарды звездных систем, и мы будем полагаться на некоторые методы машинного обучения, чтобы анализировать огромный объем данных. Это само по себе интересно — было бы довольно иронично, если бы человечество обнаружило инопланетную жизнь с помощью искусственного интеллекта», — отметил ведущий автор статьи Оуэн Джонсон из Тринити-колледжа в Дублине.

Ранее астрофизики назвали перспективное место для поиска внеземной жизни в Солнечной системе.