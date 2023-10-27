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Ученые выяснили, как помочь детям с СДВГ лучше спать

JSR: тяжелые одеяла улучшают сон детей с СДВГ

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Michaela Begsteiger/Global Look Press

Шведские ученые из Хальмстадского университета изучили влияние тяжелых одеял на качество сна детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Sleep Research (JSR).

Качество и продолжительность сна играют важную роль в общем самочувствии и когнитивном развитии детей. Предыдущие исследования показали, что многие дети с СДВГ испытывают трудности со сном: от проблем с засыпанием до частых пробуждений в течение ночи.

Ученые провели эксперимент с участием 54 мальчиков и 40 девочек с СДВГ. Часть испытуемых спала под тяжелыми одеялами, тогда как контрольной группе предоставили обычные постельные принадлежности. Специалисты отслеживали качество сна детей с помощью портативных актиграфов, фиксирующих движения и показатели организма.
Результаты показали, что утяжеленные одеяла продлили сон детей в среднем на восемь минут, а участники в возрасте от 11 до 14 лет с невнимательным типом СДВГ спали на 16 минут больше.
Отчеты родителей подтвердили выводы, указав, что дети испытывали меньше проблем со сном при использовании утяжеленных одеял. Проще говоря, дети, использующие утяжеленные одеяла, спали крепче и дольше, чем дети, использующие обычные, более легкие одеяла.

Исследователи пришли к выводу, что утяжеленные одеяла, по-видимому, эффективны для улучшения продолжительности сна, поддержания сна и уменьшения нарушений сна у детей с СДВГ и могут использоваться в качестве нефармакологического способа помощи юным пациентам.

Ранее нейробиологи нашли связь между СДВГ и развитием слабоумия.

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