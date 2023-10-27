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Офтальмологи разработали препарат для лечения редкой глазной инфекции

PubMed: новый препарат способен защитить от опасной инфекции роговицы

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Unsplash

Ученые из университетского колледжа Лондона разработали препарат, который эффективен при терапии микробного кератита — редкого инфекционного заболевания роговицы. Результаты исследования были опубликованы в PubMed.

Бактериальный кератит — острое воспаление роговой оболочки глаза. Заболевание проявляется болью, отечностью и светобоязнью и может привести к снижению остроты зрения и слепоте. Болезнь развивается вследствие наличия патогенной микрофлоры на поверхности роговицы и нарушение целостности ее эпителиального слоя. У людей, которые часто используют контактные линзы, высокий риск возникновения бактериального кератита.

Исследователи усовершенствовали полигексанид низкой концентрации (PHMB 0,02%), препарат, впервые использованный в 1990-х годах. Новые технологии позволили устранить ошибки в рецептуре, ведущие к негативным последствиям для здоровья и низкому качеству лечения.

Исследование с участием здоровых добровольцев показало, что препарат безопасен в использовании. Была доказана и его эффективность — в ходе клинического эксперимента улучшения наступили у 110 из 127 пациентов с бактериальным кератитом.

Ученые надеются, что лекарство будет принято научным сообществом и снизит количество тяжелых исходов бактериального кератита, требующих хирургического лечения.

Ранее был обнаружен ген, отвечающий за наличие серьезного заболевания глаз.

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