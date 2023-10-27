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Врачи нашли способ ускорить заживление ран при диабете

Wiley: инновационный магнитный гель ускоряет заживление ран у диабетиков

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Depositphotos

Ученые из Национального университета Сингапура разработали гель, предназначенный для ускорения заживления ран у пациентов с диабетом. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library.

Пациентам с диабетом может потребоваться больше времени для заживления ран и ожогов, что значительно увеличивает риск занесения инфекции. Кроме того, осложнением этого заболевания может стать синдром диабетической стопы. Это патологические изменения стоп в виде язвенно-некротических поражений костей и суставов, потеря чувствительности кожи и ослабление циркуляции крови по причине разрушения нервных окончаний и волокон.

Ученые стремились разработать средство, которое способно ускорить регенерацию тканей и улучшить качество жизни людей с сахарным диабетом. Новый гидрогель содержит магнитные частицы, которые стимулируют рост и восстановление кожного покрова. Кроме того, в состав средства входят два типа клеток кожи — кератиноциты, которые способствуют восстановлению кожи, и фибробласты, образующие соединительную ткань.

После нанесения средства поврежденная область подвергается воздействию магнитного поля, создаваемого внешним устройством. Магнитные частицы начинают медленно перемещаться, захватывая кератиноциты и фибробласты. Это стимулирует выработку коллагена и рост новых кровеносных сосудов взамен разрушенных.

Ученые предположили, что новая методика может получить распространение при лечении и других типов ран, не связанных с диабетом. Сейчас проводятся дополнительные исследования для усовершенствования препарата.

Ранее ученые выяснили, что сахарный диабет осложняет течение онкологических заболеваний.

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