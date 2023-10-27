Перечислены тревожные симптомы рака яичников

Постоянная изжога и беспричинный набор веса могут быть признаками рака яичников. Об этом сообщает Daily Mail.

Рак яичников чрезвычайно сложен в диагностике. Вначале заболевание может длительно протекать бессимптомно. Если признаки рака яичников уже проявились — течение болезни резко ускоряется, а рост опухоли происходит за несколько месяцев.

Признаком, сигнализирующим о наличии рака яичников, является постоянная изжога. Начинающая разрастаться опухоль оказывает давление на кишечник и желудок, что провоцирует кислотный рефлюкс — это состояние, при котором кислота, в норме находящаяся в желудке, выбрасывается в пищевод. Женщина может ощущать жжение в области груди, которое сопровождается тошнотой, метеоризмом, отрыжкой, горьким или кислым привкусом во рту и в горле.

Другим тревожным симптомом может быть набор веса. Многие пациентки не придают этому значения, полагая, что прибавка вызвана отступлением от диеты или снижением активности. Однако при переходе на привычный рацион питания и увеличении тренировочной нагрузки сбросить лишний вес не получается.

Кроме того, ощущение тяжести и вздутия в животе иногда свидетельствует о раке яичников. Такие изменения могут стать поводом проконсультироваться с врачом.

Ранее онколог назвал неожиданный признак, указывающий на риски развития рака пищевода.