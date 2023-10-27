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Врач-косметолог назвала неочевидную причину визуального старения кожи

Daily Mail: сон на боку может провоцировать появление морщин

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Shutterstock

Врач-косметолог Кейт Керр предупредила, что сон на боку может негативно отразиться на коже лица и зоне декольте. Отдых в таком положении провоцирует появление морщин и асимметрии лица. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач предупредила, что такая безобидная привычка, как сон на боку, может быть причиной визуального старения кожи и появления асимметрии лица. Это происходит из-за того, что кожа на одной из сторон лица находится в «смятом» состоянии в течение нескольких часов. После пробуждения на лице и шее могут образоваться вертикальные заломы, которые тянутся от носа к уголкам губ. То же происходит с другими частями тела под действием гравитации — морщины могут появиться в зоне декольте. Со временем такие изменения становятся необратимыми, поскольку кожа теряет способность эффективно восстанавливаться.

Пластический хирург доктор Марьям Замани считает, что сон на боку может усугубить незначительную асимметрию лица, которая присутствует практически у всех людей. Трансформация глаз, губ и лица в целом проявляется на той стороне, на которой человеку удобнее всего спать.

Отмечается, что для сохранения молодости кожи нужно спать на спине. Такая поза снижает риск появления морщин и отеков.

Ранее был назван напиток, который возвращает упругость кожи.

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