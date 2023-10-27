Ученые нашли пернатых с иммунитетом к птичьему гриппу

Британские ученые из консорциума FluMap под руководством Агентства по здоровью животных и растений (APHA) Великобритании обнаружили признаки развития иммунитета к птичьему гриппу у некоторых видов морских птиц. Доклад опубликован на странице научной организации FluGlobalNet (FGN).

Предварительные исследования на небольшой выборке пернатых, включая северных олуш и бакланов, обнаружили специфический иммунитет к гриппу H5N1, позволивший выздороветь определенному количеству пернатых.

Однако вирусы птичьего гриппа склонны к изменениям, поэтому уровень антител в организмах животных, скорее всего, со временем снизится, а их потомство не получит гарантированной иммунной защиты от вируса уже к следующему году. В связи с этим больших преимуществ на уровне популяции пока не наблюдается, отметили ученые.

Консорциум FluMap также выявил несколько генетических характеристик, которые объясняют способность нынешних вирусов H5N1 быстро распространяться и заражать более широкий спектр видов. Исследования показали, что несколько генов вируса поменялись местами и эволюционировали, чтобы действовать вместе, повышая приспособленность к заражению, передаче и сохранению у птиц. При этом патогены пока остаются безвредными для человека.

Специалисты надеются изучить влияние антител на инфекцию, чтобы лучше прогнозировать появление новых вирусов. Это также поможет защитить людей, поскольку 60% новых заболеваний человека возникают у животных.

Ранее ученые выяснили, что птичий грипп H5N1 впервые добрался до Антарктики и угрожает пингвинам.