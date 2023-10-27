Японские ученые с помощью ИИ получили новые вещества для лечения желудка

Ученые из Университета Нагои с помощью искусственного интеллекта (ИИ) получили вещество, которое может стать лучшим препаратом для подавления выработки желудочной кислоты. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

Желудочная кислота необходима для пищеварения, но в некоторых случаях она может повредить слизистую оболочку пищевода и желудка и привести к изжоге или язвам. Справиться с этим могут препараты, подавляющие выработку кислоты — ингибиторы протонной помпы.

В новом исследовании ученые сосредоточились на пространственной структуре белка, желудочной протонной помпы, который транспортирует протоны H+ для выработки соляной кислоты HCl в желудке. Его структуру проанализировали с помощью Deep Quartet — платформы для поиска лекарств, управляемой искусственным интеллектом.

ИИ помог разработать новые соединения с уникальной химической структурой. Ученые синтезировали вещества и визуализировали их взаимодействие с протонной помпой с помощью криоэлектронной микроскопии. Новые вещества лучше соединялись с желудочным белком, то есть эффективнее блокировали его работу.

Соединение DQ-06 продемонстрировало наибольший потенциал. Используя данные криоэлектронной микроскопии, ученые выяснили, что модификация этого вещества дополнительным атомом хлора может сделать связывание с протонной помпой еще прочнее. Они получили это производное (названное DQ-18) в лаборатории и подтвердили, что оно в 10 раз сильнее связывается с белком по сравнению с существующими эталонными веществами.

Ранее ИИ научили определять наличие бляшек в сосудах по ЭКГ.