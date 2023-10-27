Кадровых решений после неудачи с «Луной-25» не будет

Глава »Роскосмоса» Юрий Борисов заявил журналистам, что после аварии с автоматической станцией «Луна-25» не планируются кадровые перестановки в организации. Он отметил, что проектом занимался молодой коллектив, и вместо того, чтобы останавливать его после неудачи, необходимо поддержать его. Об этом пишет ТАСС.

В ответ на вопрос о возможных кадровых изменениях, Борисов сказал: «Нет. Коллектив молодой, он очень переживает, и мы за него переживаем».

Глава ведомства подчеркнул, что если начать «наказывать» молодой коллектив, сотрудники могут потерять мотивацию и уйти. Вместо этого, сейчас необходимо оказывать поддержку этому коллективу.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его расстроил инцидент с «Луной-25», но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный.

В госкорпорации на основании расследования инцидента считают, что причиной крушения «Луны-25» стал сбой системы управления. Одной из наиболее вероятных причин стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей). Возможно, в один массив данных попали команды с различным приоритетом исполнения.

Ранее NASA создало сопло для полетов в дальний космос.