Путин рассказал, что лично выбрал место для космодрома Восточный

В ходе встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что лично выбирал место для строительства космодрома Восточный. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, изначально «Роскосмос» предложил площадку на берегу Тихого океана неподалеку от Владивостока. Однако после осмотра коллеги из «Роскосмоса» сообщили, что погодные условия на берегу океана не подходят для запусков, и предложили сместиться на другую территорию. Президент рассказал, что он лично приехал на эту территорию, осмотрел поле, где впоследствии был построен космодром.

Таким образом, выбор места для строительства космодрома Восточный был произведен лично президентом России.

Ранее сообщалось, что система предупреждения об опасных ситуациях в космосе будет модернизирована. Создание третьей очереди Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) будет завершено двумя этапами испытаний — предварительными и межведомственными. При успешном проведении испытаний и подтверждении соответствия требованиям к системе будет принято решение о вводе модернизированной АСПОС ОКП в эксплуатацию с начала 2026 года.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.