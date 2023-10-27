Стало известно, как снизить риск смерти при сидячем образе жизни на 35%

Ученые из Арктического университета Норвегии (UiT) выяснили, что даже небольшое увеличение физической активности может скомпенсировать вред сидячего образа жизни. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine.

Авторы работы проанализировали данные трекеров активности почти 12 тысяч норвежцев старше 50 лет. Они обнаружили, что сидение в течение более 12 часов ежедневно повышает риск ранней смерти на 38%, но только у тех, кто занимается умеренными физическими упражнениями менее 22 минут в день.

Примерами легкой нагрузки являются быстрая ходьба, прогулка в обычном темпе в гору, езда на велосипеде, работа в саду, игры с детьми или уборка.

Дополнительные 10 минут ежедневных физических упражнений были связаны со снижением риска смерти на 15% у тех, кто проводил сидя менее 11 часов каждый день. Для тех, кто сидел больше этого времени, дополнительные 10 минут активности снижали риск смерти на 35%.

Исследование было наблюдательным, поэтому оно доказывает лишь наличие корреляции, но не причинно-следственной связи.

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