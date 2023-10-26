Путин поручил наладить конвейерное производство космических аппаратов

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал перейти к конвейерной сборке космических аппаратов. Об этом сообщает ТАСС.

Он поручил в кратчайшие сроки кратно увеличить состав отечественной орбитальной группировки. По его словам, для этого необходимо наладить серийное производство космических аппаратов, а также перейти к конвейерной сборке.

Путин подчеркнул, что многократно обсуждал эту тему с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

Президент также поручил сделать доставку космических аппаратов на орбиту значительно дешевле.

До этого Путин обещал подумать над темой увеличения зарплат в космической сфере.

По его словам, подобные ситуации «не решаются в один щелчок», но над ними совершенно точно нужно думать.

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми специалистами.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».