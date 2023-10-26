Путин прокомментировал инцидент с «Луной-25»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его расстроил инцидент с «Луной-25», но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из участников встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли рассказал, что команда, занимавшаяся проектом «Луна-25», была расстроена нештатной ситуацией.

Путин подчеркнул, что его тоже расстроила эта ситуация.

Он добавил, что «ошибки есть ошибки», а космическая сфера является сложной. Президент отметил, что всем обидно за произошедшее.

Путин добавил, что российскую лунную программу не планируют закрывать.

До этого «Роскосмос» обнародовал данные по крушению «Луны-25».

В госкорпорации на основании расследования инцидента считают, что причиной крушения «Луны-25» стал сбой системы управления. Одной из наиболее вероятных причин стало внештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей). Возможно, в один массив данных попали команды с различным приоритетом исполнения.

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